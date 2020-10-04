特朗普確診●回顧歷史｜白宮過往屢隱瞞總統健康 羅斯福淡化病情但連任後中風死

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭確診武漢肺炎，美聯社分析指出，美國歷史上白宮不只一次淡化或隱瞞總統健康狀況，其中前總統羅斯福在競逐連任時淡化病情，但結果在連任數個月後在任期期間中風病逝；而如今現任總統特朗普就像前總統威爾遜（Woodrow Wilson）般，在疫症大流行時染疫，分析擔心，到底特朗普病情的透明度是否足夠。此外，分析指出，特朗普確診之際，美國防策政策正面臨十字路口，多個州分都陸續放寬防疫措施企圖重啟經濟，民眾已掉以輕心，專家期望今次教訓令美國人加倍警惕，否則未來疫情傳播只會更嚴重。（詳見另稿）

美聯社的分析提到，特朗普周五在Twitter宣佈他和梅拉妮婭確診，白宮起初只分享很少資訊，說他有「輕微症狀」，特朗普在周五晚被送往馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，隨後白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）又說特朗普經歷「令人擔心」的周五，但留待周六特朗普病情好轉才透露端倪，令人擔心未來這段日子，白宮是否能透明公開處理特朗普的病情資訊。

回顧過去，美國總統隱瞞病況早有前科，與特朗普情況最接近的，是在西班牙流感大流行期間染疫的前總統威爾遜，一次大戰結束後，他1919年4月在巴黎會談期間身體不適，病情十分嚴重，圖蘭大學（Tulane University）公共衞生客席教授巴里（John Barry）說：「基於不同原因，威爾遜政府完全淡化疫情，威爾遜擔心任何負面新聞都會影響戰爭上的努力——減少人們對贏得戰爭投入的精力，在這情況下，這更多是有關政治上的利益」。

分析指出，特朗普政府一直淡化疫情以免引起恐慌，但這樣做有政治原因，尋求連任的他不希望在總統大選前見到美國經濟下滑。芝加哥大學（University of Chicago）美國政治教授豪厄爾（William Howell）質疑白宮就特朗普確診一事的透明度，「他明顯渴望重回競選活動，他有所有動機去展現強勢並回去」，豪厄爾稱武漢肺炎疫情與1918年流感大流行的情況「十分相似，這有點嚇人」。

報道指，歷史上充斥着一些民眾未能了解總統健康狀況的例子，前總統克利夫蘭（Grover Cleveland）因為擔心健康欠佳會成為政治弱點，於是在一個晚上、於長島海灣的一艘私人遊艇上秘密接受口腔外科手術；前總統詹森（Lyndon B. Johnson）也在1967年秘密接受手術切除皮膚病變。

前總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1944年被診斷出有高血壓、高血壓心臟病、心臟衰竭和急性支氣管炎，也患有動脈硬化，他要低鹽飲食、也被要求減少吸煙，但面對當時臨近的大選，羅斯福及白宮官員發聲明淡化病情，最後雖然羅斯福成功連任，但在數個月後因中風死亡。

另外，歷史學家達萊克（Robert Dallek）曾審視甘迺迪被殺前最後8年的醫療檔案，表示稱前總統甘迺迪（John F. Kennedy）比外界所知遭受更多痛苦及病患，每天需服用逾8種藥物，包括止痛藥、興奮劑、安眠藥和荷爾蒙等。

美聯社

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