特朗普確診●不斷更新｜醫療團隊：病情持續好轉最快周一可出院 CNN：特朗普不願入院幕僚力勸

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，特朗普周五搭直升機前往馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，至周日仍然留醫。以下為最新進展：

●特朗普的治療團隊周日表示，特朗普接受了第二劑瑞德西韋和第一劑類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone），沒有出現副作用。醫生說特朗普近日兩度血氧量短暫下降，但現時病情持續好轉，血氧量為98%，最快周一可以出院，返回白宮繼續瑞德西韋療程。

白宮醫生康利（Sean Ｐ. Conley）周日終於承認消息人士周六所說，特朗普上周五病情急轉直下，血氧量下降至令人擔憂的水平，入院前曾須在白宮吸氧。

另一醫生加里巴爾迪（Brian Garibaldi）表示，特朗普已可落床走動，感染良好，計劃周日讓他進食並盡量落床活動。

●感染武漢肺炎的美國總統特朗普周日推文「非常謝謝你們」，感謝昨晚在醫院外面揮舞特朗普競選旗幟的支持者。而根據多名消息人士透露，其實特朗普根本不想去醫院。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，總統直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One）周五在白宮南草坪（South Lawn）待命時，特朗普顧問還在白宮內力勸他登機就醫。

多名熟知後來情況的消息人士告訴CNN，按照特朗普的說法，雖然他已出現症狀，如今也在使用實驗性藥物，他並不想「住院」。

幕僚都意識到特朗普不想露出病重一面，或是透露病情，如今正忙於塑造特朗普症狀輕微的形象，但醫療人員憂心特朗普生命體徵，認為最好借用華特里德國家軍事醫學中心的龐大資源來監測病況。

兩名知情人士並指出，高官決定把啟程時間安排在休市之後，以防股市暴跌。

後來特朗普面容疲倦、略顯蒼白地走過攝影機前方，數度停下來並小小揮手，才登上飛機。

根據特朗普政府一名官員，特朗普自己曾說，如果他得去醫院，希望人們看到他是靠自己的力量走上直升機，藉此展現他還能行使職權，有能力維持政府運作。

根據CNN，雖說特朗普一開始淡化染疫嚴重性，確診仍讓他受到驚嚇，而且在出現高燒等症狀後，他愈來愈憂心自己的診斷結果。

知情人士並指出，無法親自面對傳媒也讓特朗普感到挫折，他一直批評代表自己公開發言的人所說的內容。

路透社／美聯社／德新社／美國哥倫比亞廣播公司

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