日政壇失言女王指性侵案中「女性很會說謊」惹怒民眾 要求撤回發言下台

日本放送協會（NHK）報道指，有「失言女王」之稱的自民黨眾議員杉田水脈，上月再有言論引發爭議，她談論性侵案時表示「女性很會說謊」，隨即遭受抨擊。民眾手持鮮花在東京車站前舉行「花朵運動」(Flower Demo)集會，要求杉田撤回言論及下台。

現年53歲的杉田上月在自民黨一場會議上談到性罪行的議題時表示「女性很會說謊」，被自民黨政調會長下村博文給予口頭警告。她一度否認說過這些話，直到本月1日，才終於在網站坦承失言，並表示︰「我完全沒有藐視女性的意圖，會說謊的人沒有性別之分，我要為給外界只有女性會說謊的印象致歉。」

2019年3月日本有連續4宗性侵案的被告被判無罪，引起社會譁然，並出現「花朵運動」，全國各地有民眾手持花朵集會抗議。東京車站前周六晚也有「花朵運動」緊急集會，參加者要求杉田撤回言論並請辭。集會有約200人到場，有曾遭受性暴力的女性及運動支持者發言，部份人哭訴，指出「被害者說謊沒有任何好處，我們沒有說謊」、「這是讓加害者高興、弱者沉默的言論」。

其他自民黨黨員表示，杉田只透過部落格道歉是「可惡透頂」，自民黨參議院議員總會幹事長世耕弘成在上周五表示︰「這次是最後一次了，她三番兩次失言，下次再失言必須以參議院立場嚴格提出抗議。」

過去杉田有很多引起爭議的言論，2018年她曾在文章寫道「不能生小孩的LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者）沒有生產力」；今年1月她在眾議院院會上又對主張夫妻可以選擇不同姓氏的國民民主黨代表玉木雄一郎表示「那就不要結婚啊」，引起現場騷動，被日媒封為「失言女王」。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！