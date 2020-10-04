熱愛到日本旅遊的香港人明年春天有望「返家鄉」！日本政府消息人士前日透露，為配合2021年夏天舉行的東京奧運會，官員打算重啟因武漢肺炎癱瘓的旅遊業，「有條件」讓海外遊客重新入境，最快明年4月試行。

因武漢肺炎疫情在全球大流行，日本現禁止來自159個國家或地區的非日本國民入境，包括留學生和有永住權的外國人。時事通信社報道，政府正研究外國遊客出入境和留日期間的具體對策，旅遊禁令有望在明年東京奧運舉行前解封。

須下載健康管理程式

報道引述多名政府消息人士說，外國旅客在自己所住的國家或地區申請簽證赴日時，須以智能手機等通訊裝置下載指定健康管理程式。旅客出發前須先取得武漢肺炎病毒檢驗證明，證實呈陰性，還必須投保民間醫療保險，入境日本後若不幸染疫可作醫療費。

旅客完成以上要求後，入境日本時還要接受檢查，確認呈陰性，才可前往東京奧運賽事場地觀戰。符合規定入境的外國旅客，毋須在酒店自我隔離，但入境後14天內都必須透過上述專用程式回報健康狀況。至於遊客入境後的健康管理事宜，政府傾向設置專門的「發燒健康諮詢協助中心」處理，以免分薄各地人原有醫療資源。

東京推「虛擬旅行團」

不過，免簽地區旅客安排未知是否一樣，若繼續免簽入境，亦不知當局如何確保旅客遵守入境規定；入境人數上限、入境後活動範圍等，仍有待討論。

官員說繼續關注國內外疫情發展，初步預計2021年1月彙整出方案，4月起試行，重新讓外國觀光客入境，在奧運結束後亦會持續下去。

至於持中長期居留許可的醫護和教育專業人士、南韓等國商務客和學生，本月1日起已可再入境，條件是學校或僱主要作擔保，安排入住酒店或特定住所自我隔離14天，並租專車到隔離設施，不可搭乘公共交通。

另外，東京都政府推出19團「虛擬旅行團」今起在網上接受報名，本月至明年2 月以視像會議飽覽東京市外各景點，例如三宅火山島和伊豆群島等，「出團」前會郵寄收到當地特色手信，令團友更似身歷其境；每團上限20人，就算一人亦成團，每位收取1,000日圓（74港元）手信費。中央社／時事通訊社／日本放送協會