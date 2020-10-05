武漢肺炎●全球疫情｜英逾2千大學生中招 日自衞隊27人確診

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,497萬，全球死亡人數超過103萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾739萬宗，死亡人數逼近21萬人。印度確診人數逼近655萬，位居全球第二，死亡人數突破10萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過490萬，死亡人數約14.5萬。俄羅斯確診人超過120萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

●英國首相約翰遜周日接受英國廣播公司（BBC）訪問時預料，接下來幾個月英國疫情仍充滿挑戰。他說：「我必須坦白告訴你，情勢將持續崎嶇直到聖誕節甚至之後。」

英國染疫病故人數已超過42,000人，居歐洲之冠，約翰遜的保守黨政府正面臨來自四面八方批評。反對派人士主張，有必要採取更嚴格的社交限制措施，才能壓住第二波疫情，但許多執政保守黨的人士認為，放寬防疫限制才能保住國家經濟。

另外，英國傳媒周日報道，全英約65間大學共出現約2,500宗確診個案。《衞報》報道，逾2,000大學生確診。其中英格蘭東北部諾森比亞大學（Northumbria University）770學生確診，是英國最大宗單一地點集體感染個案。設菲爾德大學（University of Sheffield）出現逾200宗確診，利物浦大學共177名教職員和學生確診。

●日本放用協會（NHK）統計，截至周日晚10時（香港時間周日晚9時），日本新增401宗確診，累計確診85,851宗；新增死亡個案1宗，累計死亡1,600宗。

日本《讀賣新聞》網站報道，日本自衞隊27人確診。這27人分別屬於16個都道府縣的自衞隊基地，曾於7月至9月在日本陸上自衞隊朝霞基地參加培訓，回到各自基地後確診。

英國廣播公司／中央社

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