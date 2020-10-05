高加索動盪｜在人口稠密地區炮擊平民 紅十字會轟交戰雙方違反國際法

亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區的軍事衝突持續，衝突蔓延至阿塞拜疆第二大城市占賈（Ganja），納卡地區當局表示向占賈的空軍基地發動攻擊，以回應阿塞拜疆襲擊納卡首府斯蒂班納克特（Stepanakert）。紅十字國際委員會（ICRC）周日發表聲明，譴責雙方部隊在人口稠密地區展開無差別炮擊，令平民喪生或受重傷，指這可能違反國際法。

阿塞拜疆國防部周日發聲明指亞美尼亞軍方攻擊占賈地區，國防部長哈薩諾夫（Zakary Hasanov）形容這是「明顯挑釁」、擴大衝突的行動，據報有一名平民死亡，但哈薩諾夫指占賈的軍事設施未有受到襲擊。雙方在過去一周衝突造成超過220人死亡。

紅十字國際委員會周日發表聲明，譴責雙方部隊在人口稠密地區展開無差別炮擊，令平民喪生或受重傷，指這可能違反國際法。紅十字國際委員會在聲明提到，在人口稠密的地區向軍事目標使用具廣泛影響範圍的爆炸性武器，可能違反國際人道主義法。

紅十字國際委員會歐亞地區總監舒普（Martin Schüepp）說：「ICRC強烈譴責據報在城市、鄉鎮和其他人口稠密地區，使用爆炸性武器無差別炮擊和其他非法攻擊的行為，平民喪生或受重傷。」舒普續指，必須採取所有可行措施，去保護平民以及騰出醫院、學校和市場等民用基建設施， 平民的供水也必須受到保護，這些都是國際人道主義法規定的義務。

英國廣播公司／中央社

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