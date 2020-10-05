武漢肺炎｜數百人有感染風險 當局被轟「白宮群組」仍未追蹤密切接觸者

美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭確診武漢肺炎，最近特朗普曾到多處出席造勢活動，美國傳媒報道指，白宮及特朗普競選團隊尚未要求動員追蹤可能多達數以百名的密切接觸者，數個州分的衞生官員表示，白宮及競選團隊尚未接觸他們。

《華盛頓郵報》報道指，美國疾病控制與預防中心（CDC）尚未被要求動員病毒追蹤團隊，特朗普最近曾在明尼蘇達州、新澤西州及俄亥俄州舉行競選活動，但當地的衞生官員指白宮仍未接觸他們，安排追蹤密切接觸者事宜。

明尼蘇達衞生傳染病流行病學、預防及控制部門總監埃雷斯曼（Kris Ehresmann）指出，曾與特朗普有直接接觸的人士應隔離並接受檢測，「德盧斯（Duluth）的集會及其他特朗普曾出席的活動，潛在有傳播風險」。白宮發言人迪爾（Judd Deere）堅稱白宮有一個「健全」的追蹤程序。

美國網站Axios報道，特朗普上月26日在白宮玫瑰園宣佈提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，結果爆發「白宮群組」，目前已有8人確診，包括特朗普、梅拉尼婭、猶他州參議員邁克李（Mike Lee）、北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）、印第安納州聖母大學（The University of Notre Dame）校長詹金斯（John Jenkins）、特朗普前顧問康韋（Kellyanne Conway）、競選經理斯蒂芬（Bill Stepien）及一名白宮記者。

白宮傳訊總監法拉（Alyssa Farah）說：「我們與以往一樣持續更新西翼的（感染）數字及展開追蹤密切接觸者。」法拉確認白宮在玫瑰園事件後，未有要求CDC展開追蹤，但強調白宮內部有流行病學家，白宮的人員亦有遵循CDC的指引。

英國《每日電訊報》／《蘋果》資料室

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