武漢肺炎｜印度研發快速測試紙 一小時有結果成本僅$52

印度一個科學家團隊開發出一種武漢肺炎病毒快速測試紙，透過基因編輯技術來檢測病毒，研究員估計這種檢測方法能在一小時有結果，成本僅是500盧比（53港元）。

這種檢測劑名為「Feluda」，研究員估計它能在一小時有結果，將由印度塔塔集團（Tata）生產，有機會成為市場上全球首個試紙檢測。印度政府首席科學顧問拉加萬（K Vijay Raghavan）說：「這是簡單、準確、可調整、節省的一種測試。」

基因與綜合生物學研究所（Institute of Genomics and Integrative Biology）的研究員在約2,000名病人的樣本做試驗，當中包括對武漢肺炎病毒呈陽性的患者，結果發現最新測試有96%的靈敏度和98%的特異度。測試的準確度是基於兩項類別，靈敏度是指判斷為陽性的比例，而特異度是指判斷為陰性的比例。

「Feluda」快速測試所收集的樣本將類似於聚合酶鏈式反應（PCR），把拭子由鼻孔插入鼻腔採集樣本，在傳統的PCR測試，樣本會送到認可實驗室，並要經過多重程序，最新的「Feluda」測試則會透過「CRISPR」基因編輯技術來檢測病毒。

哈佛醫學院研究員基西萊（Stephen Kissler）說：「測試依然是有限資源，我們要盡一切努力去提高檢測的供應，因此『Feluda』是朝着這個方向邁出重要一步。」哈佛全球健康研究所的Thomas Tsai指出，「CRISPR」測試是繼費時費力的PCR及抗原測試後，「第三波檢測」的一部份。

全球衞生與衞生政策研究員班（Anant Bhan）說：「檢測工具仍要等待很長時間而且供應不足，而我們正進行大量的快速抗原檢測，這些檢測存在假陰性的問題。」班相信「Feluda」測試潛在能夠代替抗原測試，因為它相對上較便宜及準確。基因與綜合生物學研究所總監阿加瓦爾（Anurag Agarwal）說：「最新測試擁有PCR測試的可靠度，速度更快，並且可在沒有複雜機器的小型實驗室完成。」

英國廣播公司

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