特朗普確診｜被踢爆白紙上簽名「扮工」 相片拍攝時間僅相隔10分鐘

美國總統特朗普確診後武漢肺炎後，周五前往軍方醫院接受治療。白宮周六晚發佈兩張照片，證明特朗普入院後仍勤奮工作簽署文件，但有眼利的網民發現，特朗普似乎只是在白紙上簽名，而且照片的元數據（metadata）顯示，兩張相拍攝前後不過10分鐘，「擺拍」味濃，引起外界質疑他「扮工」。

白宮發佈的照片中，一張見他穿白恤衫坐在會議室內長檯的盡頭，另一張則是他穿着西裝外套坐在圓檯前，看來正在寫字。儘管兩張照片看來是相隔一段時間之後拍攝，但《The Air Current》主編奧斯特羅（Jon Ostrower）查看照片的元數據時，發現照片拍攝時間僅相隔10分鐘。

他在社交網寫道，照片是白宮向美聯社提供，他是根據白宮和美聯社相片中的Exif信息，發現兩張照片分別是在周六東岸時間下午5時25分及5時35分拍攝。

白宮記者范伯格（Andrew Feinberg）亦有分析照片，放大其中一張後發現，特朗普「看似是在一張白紙上簽名」。周日大批網民質疑特朗普的照片是「擺拍」（staged），一人寫道：「他曾經是電視真人騷明星，就他而言，他只需要拍攝幾段宣傳片，讓他扮總統就可以了。」另一人則說他是故意在白紙上簽名，「這是他唯一知道如何做的工作……只要他令自己看來在工作，而他的基本盤相信就好」。

白宮向美國新聞雜誌《Newsweek》周日發聲明指，總統「昨天簽署了大約10份文件，我們昨晚發佈了兩份聲明」。不過，白宮官員未有詳述照片中特朗普所簽的是不是白紙，也沒有就拍攝照片的時間作出評論。

英國《每日郵報》

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