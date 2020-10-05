特朗普確診｜白宮幕僚長爆總統病況比公佈嚴重 CNN︰特朗普嬲爆

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，美國有線新聞網絡引述消息人士指，特朗普不滿白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）透露的病況，比白宮醫生團隊早前所公佈的情況嚴重。

報道指，一名匿名官員周六向記者透露特朗普的病況，「特朗普在過去24小時的生命體徵非常令人擔憂，未來48小時是治療關鍵」，該匿名官員描述的情況比白宮醫生康利（Sean Ｐ. Conley）所形容的嚴重，據悉該匿名官員就是梅多斯。

美國有線新聞網絡引述特朗普一名高級顧問指出，特朗普就事件對梅多斯感到不滿，白宮官員過去數天一直小心處理有關總統身體狀況的聲明，而梅多斯透露的情況則導致說法有出入，引起外界關注特朗普的健康。

報道引述另一名白宮官員確認特朗普對梅多斯感到不滿，特朗普的高級顧問認為，梅多斯破壞醫療團隊記者會的可信性，一名白宮官員說，康利周六會見記者前曾與特朗普交流，而康利不太可能透露特朗普不想說的事情。

康利在周日的記者會上，被問到他與梅多斯的說法有出入，康利回應稱梅多斯的言論被誤解，他指特朗普曾有一段短暫時間出現發燒，血氧水平突然下降，於是特朗普前往馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院，但康利強調這只是非常短暫的時間，形容特朗普現時情況良好。另外，康利亦承認特朗普入院前曾需在白宮吸氧，他辯稱不透露特朗普要吸氧，是為了反映特朗普與醫療團隊的樂觀態度。

美國有線新聞網絡

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