美國大選｜智庫民調：縱染疫特朗普仍可奪320張選舉人票連任

美國大選將於11月3日舉行，總統特朗普卻宣佈確診染疫。一項最新的智庫民調則預測，特朗普可望拿下320張選舉人票成功連任，遠高於民主黨對手拜登的218張。

英國《星期日快報》（Sunday Express）委託無黨派獨立公共政策研究機構「民主研究所」（Democracy Institute）進行的最新民調顯示，特朗普全國支持度為46%，略高於民主黨總統候選人拜登的45%。

民調是在特朗普宣布他和妻子梅蘭尼婭確診後完成的，但特朗普在這次民調的領先幅度較9月減少2個百分點。

這份民調預測，如果大選投票反映民調的結果，特朗普將拿下320張選舉人票，拜登僅有218張。

另外，民調指出，特朗普在佛羅里達州、艾奧瓦、密歇根、明尼蘇達、賓夕凡尼亞和威斯康辛等關鍵搖擺州的支持度達47%，高於拜登的43%，領先幅度依然維持在4個百分點。

民調還提到，高達68%的受訪者表示，特朗普確診染疫不會影響他們的投票，19%的受訪者則說他們更有可能支持特朗普，13%的受訪者傾向不投給特朗普。

2/3受訪者對特朗普表示同情與關注，38%認為他中招是「報應」。這結果反映美國政治的分化情況嚴重。

白人選民方面，特朗普支持度有52%，高於拜登的45%；非裔選民方面，特朗普僅獲得18%支持，拜登則高達78%；西班牙裔選民方面，特朗普支持度有40%，拜登為50%。

「民主研究所」每月進行，最新公佈結果的一次，訪問時間是在2020年9月30日至10月2日，隨機抽樣全美1,500名「擬投票選民」（likely voters）的固網電話或手機進行訪問。

「民主研究所」曾成功預測英國脫歐（EU）和特朗普在2016年總統大選獲勝。

英國《星期日快報》

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