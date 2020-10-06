特朗普確診●不斷更新｜特朗普新聞秘書確診 「白宮群組」逐擴大

美國總統特朗普及第一夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，特朗普已在馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院（Walter Reed National Military Medical Center）留醫三晚，醫生周日說他再快周一可出院。以下為最新進展：

●美國白宮新聞發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）周一表示，病毒檢測呈陽性，無病徵，上周四白宮記者會前，不知特朗普近身顧問希克斯（Hope Hicks）確診。她說會開始自我隔離，又說白宮醫療組並無將任何記者列為密切接觸者。

涉及特朗普多名親信的「白宮群組」，隨着麥肯納尼確診而繼續擴大。目前，特朗普與夫人梅拉尼婭、希克斯、顧問克里斯蒂（Chris Christie）、前顧問康韋（Kellyanne Conway）、競選經理施特平（Bill Stepien）、共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）、特朗普私人助理盧納（Nick Luna）等先後確診。另外，上月26日出席到白宮玫瑰園出席最高法院大法官提名儀式的共和黨聯邦參議員李邁克（Mike Lee）、共和黨聯邦參議員提利斯（Thom Tillis）亦確診。

●美國副總統拜登周一表示，如果專家認為安全，他願意出席與特朗普餘下兩場電視辯論。

兩場辯論分別美東時間下周四及10月22日晚9時至10時30分舉行。下周一場在佛羅里達州邁阿密Adrienne Arsht表演藝術中心（Adrienne Arsht Center for the Performing Arts）舉行，由C-SPAN政治編輯斯庫利（Steve Scully）主持。最後一場由全國廣播公司（NBC）《今日周末》的主播駐白宮記者威爾克（Kristen Welker）主持，在田納西州許維爾市（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University） 舉行。

路透社

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