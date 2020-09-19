納粹死亡谷｜英專家調查1941年納粹大屠殺 48小時殺害3.3萬猶太人

一名曾任職英國蘇格蘭場顧問的戰爭罪行專家，最近揭露德國納粹黨衞軍1941年於烏克蘭娘子谷大屠殺（Babyn Yar Massacre）中，48小時內殺死了3.3萬名烏克蘭猶太人，峽谷中堆滿裸體的屍身，最年幼的受害者是只得兩周大的男嬰。歷史學家相信娘子谷大屠殺才是希特拉「最終解決方案」的開端，但蘇聯在戰後為美化俄羅斯人英勇抗爭，將娘子谷填平變成公園，蓄意掩飾歷史真相。

1941年9月29日至30日，估計有33,771名猶太人被趕到基輔市內150米長的娘子谷屠殺，他們幾乎全部都是婦女、兒童和老人，納粹處決隊排成一列對他們腦後開槍，倒下的屍體用泥土和瓦礫掩埋，傷者則被活埋。在劍橋大學受教育的戰爭罪行偵探迪安（Dr Martin Dean）仔細研究這場大屠殺後發現，最年幼的受害者是只有兩周大的男嬰，他死在年輕媽媽的懷中，但死因未明，可能如其他幼童般被士兵打死，或被倒下的屍體壓死。

迪安最新做的大規模調查，找出大屠殺的更多細節拼湊當年的全貌。黨衞軍指揮官布洛貝爾（Paul Blobel）執行在納粹控制的蘇聯地區滅絕猶太人的命令，難掩喜悅地精心安排了這場大屠殺，他在事發後數星期與軍官駕車經過現場時，用手勢比向掩埋屍體的泥土，若無其事地說「我那三萬名猶太人埋在這裏」。布洛貝爾多年後受審時，回憶當年娘子谷中迴盪「難以形容的哀嚎聲」，他最終在紐倫堡被判危害人類罪成吊死。

雖然布洛貝爾也曾監督執行過其他屠殺行動，但從娘子谷大屠殺的規模推斷，相信它是由另一級別下的命令。一些歷史學家相信，娘子谷大屠殺標誌着獲納粹德國元首希特拉批准、黨衞軍最高領袖希姆萊（Heinrich Himmler）策劃的「最終解決方案」開端。

此前納粹處決過身強力壯的猶太男子，但多數放過他們的女人和孩子，但娘子谷所發生的事，令希特拉得知隱瞞外界屠殺那麼多猶太人是如此容易後受到鼓舞，加快他的滅絕計劃。在1941年9月前，娘子谷是納粹在東部前線最大規模的屠殺，但到了下一個月，黑海港灣城市敖德薩（Odessa）就發生槍殺燒死多達5萬名猶太人的慘劇。

時至今日，很多人仍不知道納粹大屠殺並非在奧斯威辛（Auschwitz）等集中營開始，而是始於烏克蘭的娘子谷，納粹先用機關槍而非毒氣室來滅絕猶太人。1943年納粹德軍高層預見即將戰敗，下令開始撤離俄羅斯時，命令布洛貝爾挖出所有屍體放上大型柴堆焚燒，以毀滅大屠殺的證據，同時數以萬計的猶太人、吉卜賽人、蘇聯戰俘和烏克蘭人一併在娘子谷被殺害，整個行動花了一個月才完成，他們讓強制勞動營囚犯負責挖屍焚毀，再處決他們來保密行動。為了快速處理屍體，布洛貝爾想出把屍體一層層堆起來放到鐵架上，在屍體之間插加柴火的方法。

戰爭結束後，蘇聯領袖史太林及其繼任人不願記住戰時猶太人被殲滅的慘況，選擇美化俄羅斯人英勇鬥爭，永久掩埋這段歷史。娘子谷被填平變成公園，不知情的年輕一代基輔居民在此運動野餐。

迪安及其團隊專家分析檔案文件和地圖，研究納粹政治宣傳攝影師拍下的未公開照片，找出事實真相。有些照片在大屠殺翌日後拍下蘇聯戰俘用土掩埋屍體，有些在1943年由高空拍到挖屍的情景，專家將它們與1924年娘子谷的地質調查比對，使用3D成像製作一段縮時攝影影片，顯示娘子谷的整個地貌在埋屍後如何改變，也準確揭露多數處決在娘子谷的西側執行，描繪受害人在這個採石場中被剝去衣服，財物四散。

調查讓數千個家庭知道親人更多死亡細節，在1941年9月29日至30日遇害的猶太人當中，約1.8萬人已獲確認身份，當中907人的命運此前仍是個謎。團隊除了找到他們的姓名，也找到更多新的生物資料，例如是追溯到受害人的祖先、他們曾經的住處和工作地點，以及他們在納粹德軍攻入基輔後如何掙扎求存。即將在娘子谷建造的博物館，將會展出這些新資訊。

英國《每日郵報》

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