健康研究｜美國正研發改善視力12小時眼藥水 冀取代老花眼鏡

美國正研究數款可讓人恢復完美視力12小時的眼藥水，以取代老花眼鏡，目前眼藥水正在美國進行臨床試驗，一旦研發成功，估計未來兩三年就可推出英國市場。專家警告這種眼藥水可能有副作用，認為需做更大型研究確保它們不對眼睛造成長期傷害。

老花眼是人老化會出現的自然視力問題，隨着年齡漸長，眼睛前方的晶體開始變得僵硬，減低將近物影像聚焦到眼睛後方視網膜上的能力。老花眼鏡讓光線用正確的角度進入眼球，讓物品看起來更清晰。

有些人會選擇做手術處理老花，這種手術每邊眼睛大約要花2,500英鎊（2.5萬港元），現在美國正在試驗的眼藥水可能成為更方便的替代品。眼藥水含有carbachol和brimonidine tartrat兩種藥物，它們廣泛用於治療青光眼等視力疾病，作用是將瞳孔變小產生「針孔」效果，讓光線透過更窄的縫進入眼睛，讓影像保持聚焦。

近來一項57名老花眼患者參加的研究當中，多數人使用眼藥水後數分鐘，便報稱視力有明顯改善，效果持續至少12小時，藥力過去後瞳孔擴大，令他們眼前的文字和影像再次變得模糊。科學家說多數人在早上使用眼藥水後，應可一整天保持視力。研究在埃及阿爾阿扎爾大學（Al-Azhar University）進行，結果發表在《國際眼科研究期刊》（International Journal of Ophthalmic Research）上。

英國專家歡迎這項科學突破發展，但警告這些眼藥水可能有副作用。倫敦穆爾菲爾德眼科醫院（Moorfields Eye Hospital）眼科顧問欣戈拉尼（Melanie Hingorani）表示：「很多人老了都很想處理近視問題，手術比較高危，結果也不總是可靠，所以有替代品很好。然而這些眼藥水可能導致頭痛和眼痛。因為（眼藥水令）瞳孔變小，它們無法在弱光環境下變大，可能限制了夜間視力。」她認為需做更大型研究來確保這種眼藥水不會對眼睛造成長期傷害，「你可繼續用眼鏡，它們非常有效，也非常安全」。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！