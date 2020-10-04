特朗普確診｜《WSJ》：特朗普上周四晚初步確診 接受「霍士」訪問隻字不提

美國《華爾街日報》周日引述知情人士，指感染武漢肺炎的總統特朗普上周四初步確診後沒有對外公開，接受電視台訪問時隻字不提。

報道指特朗普上周四晚獲知病毒快速檢測結果為陽性，之後接受霍士新聞頻道節目訪問，其間沒有透露半句自己初步中招，卻證實一位高級幕僚確診的報道，說自己正等待第二次檢測結果。他說：「我在今晚或明早會知結果。」特朗普到周五凌晨1時才在Twitter宣佈確診。

根據白宮規定，任何人快速檢測結果呈陽性，要接受鼻咽採樣檢測進一步確定是否中招。知情者指出特朗普依足規定接受檢測。

報道又指特朗普在親信紛紛確診後，要求一名顧問不要將陽性檢測結果「告訴任何人」。

由於特朗普及其高顧問守口如瓶，連競選經理施特平（Bill Stepien）也被蒙在鼓裏，特朗普近身顧問希克斯（Hope Hicks）周四早上確診的消息，施特平當晚看新聞才知。施特平周五晚也確診。

特朗普親信之間神秘兮兮，令許多白宮官員在不知內情下發出不完全甚至自相矛盾的聲明，有官員甚至擔心自己的公信力受損。一名官員說：「我要時刻留意住Twitter和電視，因為我得不到任何來自西翼的官方訊息。」

美國《華爾街日報》

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