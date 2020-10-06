特朗普確診｜惡搞病榻中的侵侵捱轟 艾力寶雲死撐：如他真的病重我不會扮他

近年扮演總統特朗普演出趣劇的美國影星艾力寶雲（Alec Baldwin），上周六在特朗普留院治療武漢肺炎時仍在短劇挖苦他，遭到網民批評，但他死撐說「如果他真的病重，我一定不會扮演他」。

在全國廣播公司（NBC）綜藝節目《Saturday Night Live》中扮特朗普扮到獲艾美獎的艾力，在上周六一集與扮演民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的占基利（Jim Carrey）重演上周舉行的首場電視辯論。劇中扮演主持的演員問「特朗普」有沒有信守承諾接受病毒檢測時，「特朗普」答：「絕對有，我可以發誓……中國病毒是騙局，可能本周稍後回來纏繞我。」

另一諧星Chris Rock在節目中說：「特朗普總統因武肺入院，我們對武肺深表同情。」

網民批評艾力在特朗普留院治病時仍嘲諷對方，艾力周日在Instagram發放片段辯護，說監製和NBC都不想「把船弄沉」，如果特朗普真的病重，「可以用身家擔保我們不會搞他」，但說「我們只能憑白宮及白宮職員的話作判斷，他們都說他沒有危險」。

NBC對艾力寶雲的回應或該集《SNL》內容暫未置評。

路透社

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