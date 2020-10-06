白宮檢疫工作滯後寬鬆

美國白宮爆疫群組陸續出現確診者，有懷疑密切接觸者透露，鮮有收到白宮通知要如何檢疫，令人質疑白宮檢疫工作滯後和過於寬鬆。白宮聲稱一直「跟隨疾病控制及預防中心（CDC）指引，全面追蹤密切接觸者」。而指引列明，應有經訓練的專業團隊識別、監察和支援潛在感染者，包括無徵狀人士。不過多名懷疑密切接觸者都指沒有收到指引。

檢疫靠自己

特朗普的私人律師朱利亞尼日前為特朗普準備與拜登辯論。他指沒有收到白宮任何檢疫指引，故一切都靠自己，如自我隔離、安排接受病毒檢測、提醒過去數天的接觸者要接受檢測等。

同樣曾為特朗普準備辯論並已確診的前新澤西州州長克里斯蒂亦指，沒有收到指示要協助追蹤密切接觸者。指白宮零溝通的還有曾出席最高法院大法官提名儀式的參議員，包括此後確診的邁克李，他只獲建議接受檢測；另一人就稱僅獲告知可接受檢測的診所。另外，兩名白宮官員就指，獲白宮醫療小組通知有機會受感染，但沒有被要求追蹤自己的密切接觸者。

此外，特朗普得悉確診後仍在其新澤西州高爾夫俱樂部舉辦籌款活動，德州金主科利恩指僅收到電郵叮囑他如有不適應求醫，沒有被要求交出接觸者名單。該州衞生官員指在特朗普宣佈確診前已聯絡逾200人，斥白宮僅提供206名賓客名單，不包括工作人員，也沒提供追蹤密切接觸者資料，如所屬州分和聯絡資料。特朗普曾到訪造勢的明尼蘇達州和俄亥俄州的衞生官員亦未獲白宮聯絡。

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