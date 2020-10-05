加州山火｜山火破紀錄燒毀400萬英畝地 相當於14個香港

（北美通訊）加州史上最嚴重山火仍然在燃燒，加州消防局發言人表示，今年山火已燒毀破紀錄的400萬英畝土地，面積比康湼狄格州（Connecticut）還大，相當於14.6個香港（27.3萬英畝）。當局估計，今年因山火而被燒毀的土地，數字還會繼續增加。

加州消防局周日在聲明中指，今年以來，加州已發生了8,200多場山火，造成31人死亡，燒焦了超過400萬英畝土地（約2,609平方英里），摧毀超過8,400座建築物。對上一次最嚴重山火發生在2018年，當時燒焦了167萬英畝土地。當局提醒，今年還有三個月才完結，發生火災的機會率仍然很高，加州居民需多加防範。

受火災影響，特別是過去一個月連場大火，加州空氣質素變得非常差，濃煙不時遮住陽光，並籠罩整個城市，加上持續不斷的熱浪助長火勢。居家避疫下，居民留在家中也被迫吸入惡劣空氣，空氣清新機一度賣斷市。

加州消防局表示，上周末天氣漸漸改善，不少地區再現晴朗天空，有助滅火飛機投下更多阻燃劑，因此，消防局增派滅火飛機出勤，而據天氣預測，加州本周或會下雨，將有助撲滅山火，全州目前仍有約1.7萬名消防員努力撲救。

消防官員指，過去一周主要處理北加州酒鄉的「玻璃大火」（Glass Fire），三場大火合併而成，已延燒至葡萄園、山區及聖羅莎市（Santa Rosa）部份地區。周日，三萬居民需要疏散，上周則為7萬名；其中在納帕縣（Napa County）的卡利斯託加（Calistoga），只有17％火場受控，超過5,000名居民仍無法返回家園。

許多研究把美國的山火，與燃、煤﹑石油和天然氣引起的氣候變化聯繫起來，因為氣候變化使加州變得更乾燥，樹木和其他植物更易燃。而在北加州，多場大火源於當地的丘陵和山脈散佈許多枯樹，加上高溫和強風，為大火提供充足的燃料。

火災科學家弗蘭尼根（Flannigan）估計，自1970年代以來，加州山火燃燒的土地面積增加了五倍，溫度是起火關鍵﹐因為氣溫越高，火災季節就越長，「這是史無前例的一年，而且沒有疫苗可以解決問題。」他認為，人們要學習與山火及濃煙共存。

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