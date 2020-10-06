武漢肺炎｜紐約疫情反彈 市長下令周三起「封區」 50萬人受影響

（北美通訊）紐約巿巿長白思豪周日宣佈，布魯克林和皇后區合共有9個郵政編號地區，每10萬人確診感染武漢肺炎的比率，連續7天高於3%，因此，他下令周三起推出「封區令」，關閉受影響地區的學校和非必要商店、禁止餐廳提供堂食、戶外用餐區等，但宗教活動可繼續進行，正等候州政府批准。巿政府亦把另外11個郵區列入觀察名單，不排除進一步收緊這些區域的防疫措施。

被「封區」的9個地區，包括傳統猶太人聚居的自治公園（Borough Park），鄰近華人社區賓臣墟（Bensonhurst），兩區在過去14日，平均確診率均高於6%。

當局表示，如「封區令」獲州政府批准，估計約50萬人受影響，有100間公立學校和200間私立學校要關閉，餐廳不能再提供堂食或戶外用餐，但可繼續經營外賣自取。在觀察名單內的地區，周三起要關閉健身室和泳池，禁止餐廳提供堂食服務；如確診率沒有回落，當局會推出「封區令」，收緊防疫限制。

很多餐廳東主批評，被巿政府的新措施殺得手足無措。在賓臣墟經營意大利薄餅店Europa Pizza的阿拉莫（Cathy Alaimo）表示，近日生意漸見起色，剛新聘多名員工，「現在又要辭退他們。」

在紐約巿經營三間連鎖印度餐廳Tikka Indian Grill的侯賽因（Syed Hossain）向《紐約郵報》表示，他有一間餐廳位於邱園社區（Kew Gardens），另一間位於威廉斯堡（Williamsburg），其中邱園社區將重推「封區令」，威廉斯堡則被列入觀察名單。他剛為餐廳添置一批戶外暖爐，每個售價為2,000元（美元，下同），不可退貨，現在血本無歸，「巿長先生，你將把這些社區的商戶，迫入結業絕路！」

同樣在邱園社區經營酒吧Hangar 11的莫拉提（John Morantes）指出，多區疫情反彈，與傳統猶太人無視疫情有關，「巿政府應該關閉那些猶太教堂！」較早前，自治公園和威廉斯堡均有大批傳統猶太人，不戴口罩，不保持6呎社交距離，進行宗教聚會，慶祝猶太節日。

「封區令」9個地區：

自治公園（Borough Park，布魯克林）

郵區：11219

14日平均確診率：8.31%

Gravesend/Homecrest（布魯克林）

郵區：11223

14日平均確診率：7.59%

米德伍德（Ｍidwood，布魯克林）

郵區：11230

14日平均確診率：6.98%

賓臣墟 / 梅波頓（Bensonhurst/Mapleton，布魯克林）

郵區：11204

14日平均確診率：6.47%

Flatlands（布魯克林）

郵區：11210

14日平均確診率：5.94%

Edgemere/Far Rockaway（皇后區）

郵區：11691

14日平均確診率：5.63%

羊頭灣（Sheepshead Bay，布魯克林）

郵區：11229

14日平均確診率：4.36%

邱園山（Kew Gardens Hills，皇后區）

郵區：11367

14日平均確診率：3.86%

邱園社區（Kew Gardens，皇后區）

郵區：11415

14日平均確診率：3.81%

列入觀察名單地區：

Brighton Beach/Manhattan Beach/Sheepshead Bay（布魯克林）

郵區：11235

14日平均確診率：3.95%

雷哥公園（Rego Park，皇后區）

郵區：11374

14日平均確診率：3.62%

Fresh Meadows/Hillcrest（皇后區）

郵區：11366

14日平均確診率：2.90%

Kensington/Windsor Terrace（布魯克林）

郵區：11218

14日平均確診率：2.61%

Hillcrest/Jamaica Estates/Jamaica Hills（皇后區）

郵區：11432

14日平均確診率：2.25%

Bergen Beach/Flatlands/Marine Park/Mill Basin（布魯克林）

郵區：11234

14日平均確診率：2.22%

東威廉斯堡 / 威廉斯堡（East Williamsburg/Williamsburg，布魯克林）

郵區：11211

14日平均確診率：2.18%

東威廉斯堡 / 威廉斯堡（East Williamsburg/Williamsburg，布魯克林）

郵區：11249

14日平均確診率：2.18%

皇冠高地（Crown Heights，布魯克林）

郵區：11213

14日平均確診率：2.06%

Auburndale/Fresh Meadows/Pomonok/Utopia（皇后區）

郵區：11365

14日平均確診率：2.04%

Bedford-Stuyvesant/Clinton Hill/Fort Greene（布魯克林）

郵區：11205

14日平均確診率：1.94%

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