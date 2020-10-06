美民主黨參議院候選人涉婚外情 或影響參院大局

（北美通訊）美國北卡羅來納州的民主黨候選參議員卡寧厄姆（Cal Cunningham）被傳媒揭發婚外情，背著妻子向一名公共關係策略家發情慾短訊，有機會動搖北卡選民的投票意向，或間接令民主黨難以在參議院取得大多數席位。

據Nationalfile.com爆料，已婚並育有兩子的卡寧厄姆，與已婚的加州公共關係策略家Arlene Guzman Todd互傳情慾短訊，包括「如果可以轉過身來吻你，將會令我今日更好」，卡寧厄姆又指女方「史上最性感」，雙方亦暗示約會偷情，卡寧厄姆其中一條短訊寫「挑一個日子﹑城市，編一個藉口給家人，拋下工作給助理，穿起你的白恤衫並預備吻很多很多遍。」

卡寧厄姆發表道歉聲明，承認傷害了家人﹑令朋友失望，為此深感抱歉。他又指要修復這些關係的第一步，就是承擔全部責任，並希望大家尊重家人的私隱。他堅持不會退出選舉，並感激北卡羅來納州人的支持，末來幾周將會繼續努力。

民主黨的參議院競選部門亦發表聲明，重申黨對候選人的支持。部門傳播總監Lauren Passalacqua指，北卡支持卡寧厄姆，是因為他將為已有的疾病提供醫療保健保障，並努力降低處方藥的成本，幫助國家從危機中恢復過來。

雖然北卡是搖擺州份，但選民傾向保守，候選人的個人背景及家庭生活是選民判斷性格及能力的條件之一，過去卡寧厄姆經常提及他的家人，並談論了他如何在北卡羅來納大學認識他的妻子伊麗莎白；加上他是前州議員﹑軍事檢察官和退休軍人，原本他的條件非常符合選民的期望，如今好丈夫的形象被破壞，或會影響北卡羅來納州鄉郊女性選民對他的支持。

北卡羅來納州是一個重要的搖擺州，隨著近年來人口結構變化，郊區對民主黨人更為友好。據民調顯示，卡寧厄姆一直領先對手共和黨參議員提利斯（Thom Tillis）6個百分點，而提利斯上周證實患上武漢肺炎。根據選民登記冊，共和黨人、民主黨人和無黨派人士三分天下經政治學家研究發現，約45％的共和黨選民，45％的民主黨選民，真正搖擺的選民只有10％，而郊區就是重要戰場，如果失去郊區的女選民支持，有機會令民主黨難以在參議院取得大多數席位。