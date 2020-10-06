加拿大誕生首位主要政黨非裔黨魁 冀助左翼綠黨吸納新選源

（北美通訊）加拿大多倫多非裔女律師保羅（Annamie Paul），上周六在聯邦綠黨（Green Party）黨內競選中，以超過1.2萬票，擊敗只有約一萬票的對手拉斯卡里斯（Dimitri Lascaris），當選成為新一任黨魁，成為加拿大歷史上，首位出任國會主要政黨黨魁的非裔政客。

同時是猶太裔後代的保羅，將接替任職已達14年的梅伊（Elizabeth May），成為綠黨新一任黨魁。保羅在勝選後表示，自己對於加拿大需要那麼長時間，才選出一名非裔黨魁感到驚訝。她又指，若加拿大不能夠在多元的社區中找出更多人才，將會是國家損失，希望自己的勝選能夠鼓勵更多的少數族裔人士走上從政道路。

保羅批評其他主要政黨如自由黨、保守黨及新民主黨，沒有新的想法及理念，以帶領國家繼續前進。她形容，各黨正處於「智識疲倦」（intellectually exhausted）狀態。

保羅承認，綠黨面臨的一大困境是，如何在各政黨中間偏左的立場中脫穎而出。由於政黨之間所爭取的選民基礎十分相似，如在上屆選舉中，選民在自由黨、保守黨之間選擇策略性投票，綠黨得票受到影響。

加拿大綠黨一直堅持左翼路線，奉行通過積極進取政策，應付氣候暖化等環境問題，同時專注解決國內貧富差距、社會正義等議題。在2011年大選中，該黨首次有成員（時任黨魁梅伊）成功晉身國會。

最新民調顯示，加拿大接近三分之二選民表明，不會投票給綠黨，其餘三分一選民表示，願會投票給綠黨，或根據各黨政策再作決定。

上年聯邦大選中，綠黨取得下議院338個議席中的三個議席，較2015年大選中的兩席，略有增加。

另外，因應前加國財長莫諾（Bill Morneau）請辭後，多倫多中心選區即將展開補選，保羅表明會參選，嘗試將綠黨的國會議席提升到四席，她聲言，綠黨需要在全國範圍贏得議席。

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