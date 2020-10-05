選舉舞弊｜吉爾吉斯爆反政府抗議 示威者佔據政總警民衝突120傷

中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）在國會選舉後爆發示威，數千人周一上街抗議選舉舞弊，示威者翌日凌晨衝入政府總部和國會所在的大樓「白宮」（White House）。

周日舉行的國會選舉被指存在「買票」問題，至少十個政黨要求重選。反對派支持者周一在首都比什凱克（Bishkek）上街，要求親俄羅斯的總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）下台。示威者試圖強闖政府大樓時，遭警方動用水炮、震撼彈、催淚彈等驅散。多批示威者在舉行示威的廣場附近街道與警爆發衝突，入夜後仍未平息。當地傳媒報道，示威者周二凌晨闖入並佔領「白宮」。

衞生當局指衝突中至少120人受傷，傷者一半是執法人員。多名傷者情況嚴重。

有目擊者見到示威者闖入國安委員會（SCNS）大樓內的監獄，將前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）釋放。阿坦巴耶夫2011至2017年擔任總統，熱恩別科夫也是他捧上台，但兩人後來反目，去年8月熱恩別科夫當局派出特種部隊試圖拘捕被指「涉嫌貪腐、篡奪權力和非法改造土地」的阿坦巴耶夫，今年6月判他入獄11年。

總統府表示周二會與全部十六個政黨的領袖會晤，以化解危機。

根據中央選舉委員會周一公佈的國會選舉初步點票結果，得票最多的四個政黨分別是團結黨（24.54%）、吉爾吉斯斯坦我的祖國黨（23.9%）、吉爾吉斯斯坦黨（8.74%）和統一吉爾吉斯斯坦黨（7.09%）。被指「買票」的包括親熱恩別科夫政黨團結黨。該黨周一表示對重選持開放態度。

吉爾吉斯是前蘇聯加盟共和國，與新疆接壤，被視為習近平「一帶一路」策略的首站。當地去年曾爆發反華示威，要求政府限制外勞。

法新社／Russia Today

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