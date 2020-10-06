美國總統特朗普染上武漢肺炎後繼續無視抗疫措施，在有播毒風險下違反隔離安排，前日突然短暫離開醫院坐車外出「巡遊」，只為給粉絲「小驚喜」，被轟置負責保護他的特工於不必要的險境，行為「瘋狂兼自私」。

武肺大半年來在美國奪去近21萬人性命，特朗普亦出現需要輸氧和用重藥的情況，但他仍不甘螫伏，前日戴上口罩坐在黑色座駕，離開就醫的馬里蘭州沃爾特里德國家軍事醫療中心，向沿途揮旗高喊「USA！USA！」的支持者揮手致意。前座可見坐了兩人，都戴上口罩和有防護裝備。

車輛密封病毒

特朗普露面前先在Twitter預告，會給在院外替他打氣、「街上的愛國者一個小驚喜」。他還把自己染病比作「上學」、「關於這病毒學了許多」，是個「有趣旅程」。但醫學界對於他「不安於室」感到驚怒，有人批評還說這證明他甚麼都沒學到。

喬治華盛頓大學醫學院災難醫學助理教授菲利浦斯（James Phillips）直斥他「瘋狂」， 說：「車上每一個人，如今都因為這次完全不必要的出巡而要隔離14日，有可能會生病，更可能死亡……特朗普指示他們冒生命危險，只為做政治騷。」菲利浦斯兼任里德中心主治醫生，但沒參與治療特朗普。

賓夕凡尼亞大學醫療道德與衞生政策系主任伊曼紐爾（Zeke Emanuel）亦推文指出，「要特工與武肺病人同車，而且關上車窗，是逼他們冒不必要的染疫風險，目的只為搞噱頭」，做法「可恥」。專家指，總統座駕為防生化襲擊，故完全密封，令病毒困在車廂內，增加車內人員感染風險。

白宮則稱特朗普出遊車程很短，且有做適當防疫，事先亦已獲醫療人員「批准」。

在距離大選只餘一個月的情況下、特朗普無法舉行他最擅長的造勢集會，可以想像他心焦下急於證明自己雖病但不弱，與此同時，連日有關他病情的消息混亂，出巡可讓他取回主導權。

事實上，他深恐染疫消息影響選情，《華爾街日報》前日指他甚至曾要求幕僚即使確診都保密消息，而他自己亦是二次檢測後才公佈結果。特朗普上周四傍晚已自知快速篩查測試呈陽性，但之後他接受霍士新聞訪問時未有披露，接下來他的深喉樣本檢測亦呈陽性，他才在午夜過後推文公佈自己與夫人確診。而白宮醫生康利前日承認之前向公眾隱瞞特朗普接受輸氧，是為了反映「樂觀態度」。

拜登優勢擴大

而上周二曾跟特朗普同台舌戰的拜登，前日再做病毒測試，結果維持陰性。據路透社上周五及周六、即特朗普宣告染疫後進行民調，發現拜登優勢擴大，在預計會在大選投票的受訪者中，有51%支持他，而撐特朗普的只有41%。此前數周拜登的優勢維持在八至九個百分點。

美聯社/路透社