特朗普確診｜拜登藉機避過負面批評 分析︰特朗普染疫政治上有三大壞處

美國總統特朗普確診成為全球焦點，不少人分析這次他「中招」對選情有甚麼影響。美國雜誌《紐約》（New York）旗下的新聞網「Intelligencer」認為，在特朗普被指應對疫情不力、有逃稅之嫌、引爆大規模反種族歧視示威後，再加上確診武漢肺炎的消息，對特朗普陣營是一大打擊，並總結出三大弊處。

分析認為特朗普染疫，令選民更傾向認為特朗普應對疫情不力，進而相信拜登會做得更好。報道指近來民調顯示，民眾認為拜登處理武肺的能力會比特朗普好，如今總統確診，將令視疫情應對為最主要決定因素的選民，更傾向支持拜登。

文中指特朗普處理公共衞生危機的方式本已惹人質疑，如今連自己也保護不了，更難說服選民他可以保護好美國公民。特朗普過去多次無視美國疾控中心的防疫指引，例如搞大型室內造勢集會，也甚少會戴口罩，而且在周四得知親信兼顧問希克斯（Hope Hicks）確診後，仍與團隊飛往新澤西州出席籌款活動，與多位支持者及捐款人士見面。不少民眾因為疫情而被迫失業、放棄婚禮等人生大事，本已痛苦不堪，特朗普的所為更突顯了他輕視疫情的一面。

其次，本來針對拜登的批評或輿論，一下子被特朗普確診的消息蓋過。分析指拜登在首次電視辯論中失言、其兒子被挖出黑歷史如曾吸毒，及在烏克蘭、中國、俄羅斯的業務出現爭議等，都被總統染肺炎這單大消息而失去關注度。拜登因而面對少了抨擊，在緊湊選戰中避過負面新聞的追擊。

最後是特朗普未必因感染武漢肺炎而得到同情分。報道指英國首相約翰遜約半年前確診後，政府民望沒有顯著上升，反而據民調機構YouGov指，政府支持度實際上在約翰遜宣佈確診前已重拾升軌，因此消息沒對政府支持度帶來明顯變化。因此外界估計染疫可令特朗普得到同情分的想法，未必能實現。

分析又指民眾對特朗普的評價，基本上維持同一個水平，在過去4年對他的執政支持度，也鮮見多於2個百分點的變化，因此是否喜歡特朗普的作風早已成定局。所以特朗普確診，在政治上未必撈到好處。

美國《紐約》雜誌

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