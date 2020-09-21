TIKTOK網紅教人用指甲剉磨牙 牙醫：對牙齒造成無法挽回破壞

牙齒參差不齊，應該如何改善？TikTok有網紅示範用指甲銼，聲稱能夠磨平不整齊的地方，但牙醫警告此舉將會損害琺瑯質，對牙齒造成永久破壞。

網紅近月的示範，都是手持指甲銼親身上陣，並且在鏡頭前展示即時效果。以Mia Dio為例，她是6月首批「指甲銼修牙」的網紅之一，當時她在鏡頭前說：「我要用指甲銼磨牙，因為牙齒看來並不完美，有些地方隆起。」說罷旋即咬住指甲銼的磨砂面左右磨擦，之後再向着鏡頭大叫「確實有用！」，片段獲超過5萬名網民按「喜歡」。

粉絲看過片段後都紛紛留言，有人寫道「我考慮了很久，天哪看起來不錯！」，有人更說已經照辦煮碗試了一次，笑起來牙齒更加對稱，「真的很有效！」。

不過，專業牙醫都持相反意見，甚至在TikTok拍片呼籲網民不要跟風，警告有關做法其實非常危險。底特律女牙醫麥基（Z. Mackie）在短片解釋，用指甲銼磨平牙齒會引起嚴重敏感，如果磨走太多琺瑯質，可能需要補牙，所需費用可能非常高昂。德州牙醫埃文斯（Chad Evans）也表示一旦去除牙齒結構，便會對牙齒造成無法挽回的損害和破壞。

琺瑯質是人體最堅硬的組織，能夠保護牙齒免受酸蝕，缺點是無法自我修復，失去琺瑯質也會導致牙齒嚴重敏感，最終導致蛀牙。

英國《每日郵報》

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