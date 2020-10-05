武漢肺炎｜荷李活大片相繼押後上映 全美第二大院線關閉500間戲院

（北美通訊）武漢肺炎對全球經濟的影響持續發酵，由於沒有新電影可以上畫，全球第二大、兼全美第二大院線營運商Cinewolrd Group宣佈，本周四起，將關閉旗下帝國娛樂集團（Regal Entertainment）超過500間在美國地區戲院，另外在英國的127間戲院亦會停業，數千名員工生計將受到影響。

公司行政總裁雷丁格（Mooky Greidinger）表示，電影院難以在缺少片源的情況下，繼續營運，「現在我們就好像一間沒有蔬菜、水果及肉類的超市」。

北美地區是全球最大電影市場，自2015年起，每年電影票房總額超過110億元（美元、下同）。不過，美國大多影院在3月份因疫情原因被逼關閉，目前，全美只有約三分二影院在符合公共衞生安全指引下獲准經營，因此，荷李活各大電影公司都選擇將大製作電影延期上映，最新一部為《007：生死有時》（No Time to Die）；製作該片的米高梅電影公司（MGM）日前宣佈，押後電影上映日期，由原定今年4月延期至11月後，再次延至明年4月。

早前，被電影公司用作「試水溫」、英國導演路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet），在疫情期間上畫，但美國市場票房表現不盡人意。及後，同一製作公司華納兄弟（Warner Brothers）宣佈，把原本準備在10月上映的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）等多部重量級製作，押後六個月上映。

雷丁格早前致信紐約州州長科莫（Andrew Cuomo），期望當局能重新審核關於戲院的限制措施，讓它們能夠像其他室內場所如餐廳、保齡球場、教堂等，保持一定運作。但科莫指，觀看電影需長時間就坐，增加感染風險，同時，相對於其他行業，重啟戲院並非當局首要考慮對象。

Cinewolrd Group為全球第二大院線營運商，規模僅次於AMC娛樂（AMC Entertainment）。今年以來，Cineworld股價已累積跌超過8成。本身已背負嚴重債務的Cineworld，今年上半年收入，按年劇減70%，至約7.1億元。

美國全國影院業主協會（National Association of theatre Owners ）表示，若果現況不變，全美近7成中小型電影院公司，將會被逼宣佈破產或永久結業。

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