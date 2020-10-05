武漢肺炎｜CDC終更新指引 指武肺可經空氣傳播

美國疾控中心（CDC）周一重新公佈上月刪掉的指引，指武漢肺炎有時可經空氣傳播。

根據指引，某些感染個案可能經逗留於空氣中數分鐘至數小時的帶病毒細小飛沫與粒子（氣溶膠）傳播，指出有報告顯示，在有限的異常情況下，武肺患者可傳染相距1.8米（6呎）或以上的人，或在患者離開某一地點後不久，留在現場的其他人仍受感染，指出在空氣不流通的密閉空間進行唱歌和做運動等要沉重呼吸的活動，病毒有可能會傳播。

CDC上月18日在網站發出「空氣傳播」指引，建議用空氣淨化器減少室內空氣中的細菌量，避免病毒傳播，但三天後網站刪除該指引，當時解釋是「誤發草稿」，正在修訂有關病毒可經空氣傳播的指引，修訂完成後會公佈。

世界衞生組織7月更新指引，稱不能排除在餐廳及健身室等人多和通風不足的室內空間，武肺病毒可在近距離以氣溶膠方式傳播。

路透社

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