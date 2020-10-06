英國跨黨派議員批賀知義接受港府任命 有如為中共破壞香港自由增加合法性

特區政府周一公佈，司法人員推薦委員會推薦任命英國最高法院副院長賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge）為終審法院非常任法官，徵得立法會同意後便會作出任命。英國跨黨派議員關注香港的組織對賀知義的任命表示「極度關注」，認為中共在香港強推「港版國安法」遏制香港司法獨立及自由，因此賀知義今次接受任命，等如為中共破壞香港自由「增加合法性」。

英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed）今年7月曾發表聲明，指國安法部份條文引起關注，因此最高法院仍會與英國政府評估香港情況發展，以確認英國最高法院的法官能否在司法獨立及法治環境下履行職務，再決定是否繼續來港。

英國議員成立了一個跨黨派關注香港的組織，以促進香港民主發展，並關注香港人權被侵犯的情況。組織副主席申克溫勳爵（Lord Shinkwin）表示，「極度關注英國最高法院法官將為一個實施殘酷、令人震驚的國安法，破壞司法原則及自由，縱容警察的野蠻行為和恐怖管治的組織增加合法性」。組織共同主席、綠黨議員貝內特（Baroness Bennett）說：「英國政府批評國安法苛刻的和非法，令人擔憂是一名英國法官可能會被迫執法，或者其行為、判決受到限制」。

根據中英聯合聲明，香港的司法制度有異於中國內地的司法制度，任命其他普通法適用地區非常任法官提供更大程度司法獨立。但自中共強推「港版國安法」後，令人質疑香港的司法系統難再保持獨立。

終審法院非常任法官施覺民上月初突然辭任，被指疑因不滿「港版國安法」。香港政府周一公佈，司法人員推薦委員會推薦任命英國最高法院副院長賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge）為終審法院非常任法官，行政長官林鄭月娥亦已接納推薦，會在徵得立法會同意後作出任命。

67歲賀知義勳爵是英國公民，1953年在蘇格蘭出生。他於1983年取得蘇格蘭大律師資格，1996年獲委任為御用大律師，執業範圍為民事法，主要關乎商業及公司法，亦涵蓋公共法。他於2013年獲委任為英國最高法院法官，亦擔任樞密院司法委員會成員。2020年2月，他成為英國最高法院副院長。

賀知義勳爵曾於2006年至2008年間參與和蘇格蘭政府就法院行政改革的磋商，促成蘇格蘭法院服務處的成立。該服務處董事會大部份成員為司法人員，負責管理法院，現時亦負責管理蘇格蘭各審裁處。賀知義勳爵亦是行政法官，在最高民事法院負責所有初審事務和法院規則的改革。他亦曾在民事法庭檢討顧問委員會擔任成員。現時他是南非斯泰倫博斯大學以及上海華東政法大學的名譽教授，在兩所大學均有授課。

英國《泰晤士報》／《蘋果》資料室

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