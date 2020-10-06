加州山火｜機械人收集火場數據 助預測火勢提供逃難資訊

（北美通訊）災難發生時，消防員必需爭分奪秒救人，如能配備先進設施，就能事半功倍。洛杉磯縣消防局早前與加州大學柏克萊分校團隊合作，將附設鏡頭及各種化學物探測儀器的機械人，空投到災難現場收集消防員救災時所需要的數據資料，然後配合一間初創公司提供的地圖資訊，加入天氣資料，有助預測火勢蔓延速度及方向，為民眾提供逃難資訊。

加州大學柏克萊分校的團隊Squishy Robotics公司，專為深入災場而設計的球形裝置機械人，可為消防員收集救災時所需的數據資料，該公司首席機電工程師哈欽斯（Douglas Hutchings）指，機械人目前與其他州的消防部門正進行測試，「我們設計機器人，外部擁有一個保護結構和一個內置大腦裝置的化學感應器、照相機和通訊設備。」

但只有災場資料並不足夠，最重要是如何將這些數據轉化成實用資訊。專門提供疏散平台資訊的初創公司Zonehaven，利用他們已收集居民、 警察局與消防局的位置資料，再加入天氣資料，便能預測火勢蔓延速度及方向，為民眾提供逃難資訊，協助他們安全撤離。

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