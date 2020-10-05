沆瀣一氣｜中國代表伊朗北韓等26國 促美與西方國家撤「單邊制裁」

中國常駐聯合國代表張軍周一在聯合國大會第三委員會一般性辯論中，代表北韓、伊朗、白羅斯、委內瑞拉等26個遭美國制裁的國家，批評美西方國家侵犯人權，強調應立即徹底取消單邊強制措施，以免妨礙應對武漢肺炎疫情。

張軍代表的國家，不乏人權紀錄欠佳的，如白羅斯、古巴、北韓、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、委內瑞拉等，指出應對疫情並實現恢復需要全球團結和國際合作，然而單邊強制措施仍在實施，呼籲立即徹底取消那些措施，確保國際社會所有成員全面、有效和高效應對疫情。

過去四年美國和歐盟每每以制裁方式懲罰一些國家或地區的所作所為，例如俄羅斯吞併克里米亞、北韓與伊朗發展核計劃、委內瑞拉領袖侵犯人權，美國今夏亦宣佈制裁11名侵蝕香港自治的中港官員。

張軍提到美國黑人弗洛伊德被白人警員「跪頸」致死案，指弱勢群體繼續因種族歧視和警察暴力遭受痛苦，甚至喪命。這些事件反映了長期存在、根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等。

法新社／《蘋果》資料室

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