特朗普確診｜拜登︰當選後會強制在政府大樓內戴口罩 轟特朗普即使染疫仍淡化疫情

美國民主黨總統候選人拜登批評總統特朗普在感染武漢肺炎後，仍刻意淡化疫情，又揚言若自己當選總統，會強制所有人在政府建築物內戴上口罩。

正在佛羅里達州拉票的拜登，接受電視節目訪問時再談及特朗普確診，他表示原本希望對方經歷染疫後，可以向美國人傳達戴口罩的重要性，不過特朗普出院返回白宮後立即除掉口罩，更在Twitter上發文表示「不要害怕武肺」並叫民眾出門。拜登批評：「這是大男人主義，『我不會戴口罩』。」

拜登又指當選總統後，將推動全國強制戴口罩，雖然他表示未必可實施全國性的行政命令，但「會以總統的身份向所有地方官員施壓」，要求在政府大樓等地方強制戴口罩，並會邀請各州州長到白宮討論疫情。

佛羅里達州被視為今屆大選其中一個重要州份，專家認為如果特朗普未能贏下此州，很有可能會連任失敗，拜登早前也直言「如果我們贏下佛羅里達州，那麼我們就贏了」。

路透社/美聯社

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