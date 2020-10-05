武漢肺炎●全球疫情｜紐約州下令疫情嚴重地區停課 巴黎酒吧須停業15日

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,500萬，全球死亡人數超過103萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾742萬宗，死亡人數突破21萬人。印度確診人數逼近662萬，位居全球第二，死亡人數突破10萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過491萬，死亡人數約14.6萬。俄羅斯確診人超過122萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

紐約州下令疫情嚴重地區停課

美國紐約州長科莫周一下令，州內疫情嚴重地區的學校周二起停課，受影響地區包括紐約市布魯克林和皇后區部份地區。由於紐約市11個郵遞區的病毒檢測陽性率連續七天高過3%，市長白思豪早前建議那些地區停課。

巴黎酒吧須停業15日

法國巴黎及近郊三省疫情反彈嚴重，進入疫情最高警戒狀態，當局周一宣佈一系列新限制措施應對疫情，周二開始的15天裏，禁止所有類型的節日和家庭聚會以及新生入學晚會、禁止所有在大型帳篷下舉行的馬戲、展覽等活動、關閉所有酒吧、餐館可正常營業但須遵守更嚴格的新防疫規定、每晚10時後禁止在公共道路上賣酒和飲酒。此外，該地區大學校園的可容納人數將被嚴格限制在50%，學校將實施遙距教學、養老院將對工作人員進行預防性篩查，探訪須提前預約，並在專門的房間進行。

英國廣播公司／中央社

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