武漢肺炎｜新加坡擬建立「安全旅遊圈」冀與香港及其他國家地區盡快商討

新加坡交通部長王乙康今天表示，為了振興國內航空業及旅遊業，正尋求與「安全國家或地區」建立「安全旅遊圈」（Air Travel Bubbles），他指出香港早前表示有意與包括新加坡在內多個國家建立類似旅遊圈，「我們希望盡快與香港和其他夥伴進行討論」。

王乙康在聲明中表示，今年8月國內每日航班乘客量只有3000人，與去年同期每日19萬人相比，大幅減少逾98%。他強調「安全旅遊圈」不單只是取消邊境限制，亦是新加坡振興國內航內業的計劃之一。新加坡將與武漢肺炎疫情受控的「安全國家或地區」商討建立「安全旅遊圈」，讓指定國家或地區的旅客入境毋須受到管制，這些國家和地區必須具有全面的公共衞生監控系統及肺炎感染率低。

他指出香港曾表示有意與多個國家包括新加坡建立類似安全旅遊圈，「我們作出了積極的回應，我們希望盡快與香港和其他夥伴進行討論」。

他承認「安全旅遊圈」存在風險，故會為每天入境旅客數目設置限額，保證每個旅客都可以接受肺炎病毒檢測。入境旅客必須在出發前申請航空通行證，以便讓新加坡當局為他們入境作出準備，以及疫情發生變化時立即收緊入境人數。

新加坡目前已推出「綠色通道」的雙邊安排，入境人士出發前和降落後都要接受測試，以確保未有受到感染，而他們的行程亦受到控制，最大程度降低社區傳播的風險，目前新加坡與汶萊、中國、日本、馬來西亞及南韓已沿用類似安排。此外，新加坡上月起亦單方面向新西蘭等國開放邊境，最近獲此安排的國家包括越南及澳洲，但不包括澳洲的維多利亞省。

新加坡《海峽時報》/《聯合早報》

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