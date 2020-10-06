蓬佩奧亞訪｜接受日媒專訪 指中共拒履行香港「一國兩制」50年不變承諾

美國國務卿蓬佩奧目前正在日本訪開，他今日與日本、印度及澳洲三國外長展開安全對話，呼籲盟國團結對抗中國的「剝削、賄賂與脅迫」。他接受日本放送協會專訪時稱現在是時候與盟友採取措施應該中國帶來的威脅，又提到香港及台灣，指中國共產黨拒絕履行香港「一國兩制」50年不變的承諾。

美中兩國在香港和台灣問題之間的衝突日益加深的，蓬佩奧指這不是美國與中國的問題，而是在自由和暴政之間做出選擇，軍隊與恐嚇之間進行的選擇，反問讓一個欺凌霸國家以力量統治世界是否可以。他並強調這不是美中兩國的問題，而是國際社會的問題。

他指：「中國共產黨拒絕履行其承諾，這是對香港人民的基本承諾，在50年內允許一國兩制，（讓香港人）享有一點點自由，中國共產黨破滅了這一點。 因此我們觀察台灣發生的情況。 這與美國與中國無關。 這是關於自由或暴政。」

蓬佩奧有信心與另外三國反擊中國應對疫情，同時狠批中國「沒有像民主政制和熱愛規則的人們那樣坦率」，而是選擇讓記者失蹤，要掩藏醫生，並明知全球出現巨大威脅後仍向全世界隱瞞。

他又為總統特朗普的外交政策辯護，強調今日的會議是四國基於共同價值觀而召開的，「美國被指控不喜歡多邊機構， 我們喜歡像日本人一樣運作的事物。 我們希望出現功能良好的結果。 但你看到日本和印度之間的關係得到改善，日本和澳洲之間的關係得到改善。 這所有東西，包括經濟關係，外交關係，安全關係，以及那些可以令這些國家保持自由和安全的網絡」。

日本放送協會/中央社

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