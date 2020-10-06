特朗普確診｜醫生指特「或未完全脫險」 但符合出院條件

美國總統特朗普確診武漢肺炎而要留院三晚，其醫生周一說他雖可能仍未「完全脫險」，但過去24小時情況持續轉好，已符合所有出院條件。

白宮醫生康利（Sean P. Conley）表示，特朗普再無呼吸困難，已逾72小時無發燒，血氧量亦已恢復正常，返回白宮後仍會受到世界級醫護全日24小時照顧，周二會在白宮接受第五劑抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir）。

康利仍然拒絕透露特朗普肺部有否受損，表示只要確定特朗普體內再無存活病毒，其日程安排即可恢復正常，不過他拒說特朗普何時不會再傳染他人。根據美國疾病控制及預防中心，輕度及中度症狀患者在最長10天時間內可傳染他人，應隔離至少10天。

醫生以多種藥物治療特朗普。他出院後仍需繼續接受治療，包括靜脈注射瑞德西韋。瑞德西韋療程為期五天。

鑑於周一再有白宮職員確診，令人關注特朗普出院後會否傳染白宮其他人。傳染病專家布萊洛克（Jason Blaylock）表示，與特朗普的醫療團隊合作制訂控疫策略，以便特朗普出院返回白宮。他說，已聯絡當地實驗室以便取取得先進診斷測試工具，令醫療團隊可以了解特朗普是否仍會播毒。

美聯社／路透社

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