諾貝爾獎｜研究宇宙最深奧秘 美英德3學者獲物理學獎

今年諾貝爾物理學獎揭曉，瑞典皇家科學院宣佈，物理學獎由英國物理學家彭羅斯（Roger Penrose），德國天體物理學家金澤爾（Reinhard Genzel）和美國天文學家賈茲（Andrea Ghez）奪得，賈茲更成為史上第4位女性諾貝爾物理學獎得主。三人將合共獲得1,000萬瑞典克朗（約869萬港元）獎金，其中彭羅斯獲一半獎金，另外兩人平分餘下的一半獎金。

學院指他們研究宇宙最深奧秘而獲獎，89歲牛津大學物理學家彭羅斯以數學方法證實，黑洞是愛因斯坦廣義相對論的直接結果；68歲的金澤爾和55歲的賈茲則發現在銀河系中心有一個看不見的超大質量物體，控制着恆星的軌道，而超大質量黑洞是目前唯一已知的解釋。

賈茲是繼1903年法籍波蘭裔居禮夫人、1963年美籍德國裔物理學家梅耶（Maria Goeppert-Mayer）、以及2018年加拿大物理學家斯特里克蘭（Donna Strickland）後，歷來第四位奪得這項榮耀的女性物理學家。

昨天已公佈的醫學獎，由發現丙型肝炎病毒的美英3學者共同獲獎。接下來將陸續頒發化學獎、文學獎、和平獎，下周一公佈經濟學獎。

路透社/美聯社

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