特朗普確診｜成「白老鼠」試雞尾酒療程 港醫生︰未夠數據論成效但推斷療程安全

早前感染武漢肺炎的美國總統特朗普周一完成治療出院，據報指他曾服用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）及類固醇藥物「地塞米松」（dexamethasone），並當「白老鼠」接受仍在研究階段的「抗體雞尾酒治療」，其身體狀況引起外界關注。本港感染及傳染病科專科醫生林緯遜解釋，上述的藥物及療法都可能會引起不同的副作用，服用類固醇更可能導致骨枯，但因使用劑量有限制，相信不會引起明顯後遺症，至於「抗體雞尾酒治療」，林緯遜指醫學界仍未有數據斷言其效用，但參考類似的應用治療可推斷療程「安全」。

武漢肺炎的療程可分為兩個部份，第一是抑制病毒，抗病毒藥物瑞德西韋有此作用，林緯遜指瑞德西韋可能會引起腸胃不適或影響肝酵素水平，但整體而言算是安全的藥物；至第二部份的治療，就是減低患者的免疫反應，避免出現「細胞因子風暴」，所需的是類固醇藥物如「地塞米松」。林緯遜指︰「用類固醇藥物抑制人體免疫系統，可能導致繼發性感染，血糖、血壓上升。」而且可能會引致嚴重後遺症，「沙士時都有病人服用類固醇藥物，及後出現骨枯，但參考外地例如英國的Covid-19療法研究，可見中度劑量的類固醇已有效用，最多只處方10日藥」。林緯遜相信適當地限制劑量，不會令患者有明顯的後遺症。

特朗普留院3日已於周一出院，他在Twitter上表示「美國在特朗普政府領導下已研發出很好的藥，亦對此病有深入了解」，顯示其對現有藥物的信心，但林緯遜提醒，以科學角度而言，需要利用數據、有系統的研究作判斷，「不能以單一個案一概而論」，現時「抗體雞尾酒治療」仍在研究階段，其可能出現的副作用為引致敏感、發燒，「療效仍然未清楚」，因目前未有充足數據觀察，即使療程可能對特朗普有用，但未必對每位患者有效，但參考過去類似的應用，相信此療法安全。

本報記者

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