智利抗暴｜警員扔年輕示威者落橋被捕 遭控企圖謀殺並涉作假證供

智利即將舉行修憲公投，首都聖地牙哥上周爆發示威及警民衝突，一名16歲示威者被警員從橋上丟入河，惹起公憤。當局表示已拘捕一名涉事警員，他被控企圖謀殺。

被扔入馬普丘河（Rio Mapocho）的16歲男青年目前情況穩定，有創傷性腦損傷及手腕骨折。當局已拘捕一名警員，檢方除指控他企圖謀殺，也涉作假證供。

聖地牙哥上周五有民眾聚集表達訴求，隨後演變成警民衝突，警方使用催淚彈和高壓水炮驅散示威者。一名目擊者指，「示威者在撤退，我們看到一名警員攔截該少年，並把他從橋上扔下河。我們有兩人上前協助，消防隊將他送院」。

隨着事件在網上發酵，反對派要求國家警察局長羅薩斯辭職。在上周六，有數十人在示威者接受治療的診所外譴責警暴，並舉起寫上「他不是掉下去，是他們把他扔下去」的標語。

路透社/半島電視台/《蘋果》資料室

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