金正恩下令「80天戰鬥」振興經濟 周六慶祝建黨75周年

北韓領導人金正恩宣佈該國將開展「80天戰鬥」，希望在年底前振興經濟，並於明年1月召開五年一度的黨大會時，再制訂全新的經濟計劃。

金正恩在周一的執政勞動黨會議中提出「80天戰鬥」，北韓目前受到武漢肺炎疫情和洪水的雙重打擊，令經濟嚴重受創。法新社指，北韓在今年8月的一次會議中，得出「改善國民經濟的目標已嚴重延遲」的結論。

朝中社的報道指，「我們付出了巨大努力，來完成歷史性的壯舉，勇敢地克服了今年發生前所未有的嚴酷考驗和困難，但不能為已取得的勝利和成果而自滿。我們仍然面臨着不可忽視的挑戰，以及今年內要完成艱巨的目標。」

北韓明年1月將會召開五年一度的黨大會，屆時將會有全新的經濟計劃出爐，因此在黨大會前推出這項振興經濟的行動。有專家認為，朝鮮勞動黨於10月10日迎來建黨75周年之際，平壤進行的慶典照樣會展示北韓的經濟成果。

法新社/朝中社

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