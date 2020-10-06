2000年前死於火山爆發古代人 頭骨內發現保存完好玻璃化腦細胞

意大利拿不勒斯維蘇威火山（Mount Vesuvius）公元79年大爆發，一夜之間毀滅多座古城。研究團隊發現其中一個頭骨內，竟保存了完好的腦細胞樣本，為研究古人類帶來極重要資料。

赫庫蘭尼姆（Herculaneum）是其中一座被維蘇威火山灰摧毀的城市之一，研究中的骸骨是在1960年代、於一座祟拜羅馬帝國開國君主奧古斯都（Augustus）的建築物中發現，當時他面朝下方伏在木床上，死時約25歲。

拿不勒斯費德里克二世大學（University of Naples Federico II）法醫人類學家彼得羅內（Pier Paolo Petrone）表示，他在2018年開始研究這副骸骨，並發現「在頭骨內有一些玻璃狀的物質閃爍」。

團隊後來在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表論文，指這些閃爍物質是受害人大腦玻璃化引起，而產生的原因是高溫熱力被迅速冷卻。彼得羅內解釋道：「大腦暴露在灼熱火山灰時會先液化，然後火山灰迅速冷卻，就會立即變成玻璃狀物質。」

團隊以電子顯微鏡分析後，發現玻璃化後的大腦細胞「保存得非常好」，研究人員在骸骨上的脊髓也發現玻璃化的完好神經細胞。彼得羅內將會繼續研究，希望了解更多玻璃化的過程，包括確實溫度及火山灰的冷卻速率，分析殘留物中的蛋白質及其相關基因。

玻璃化的先決條件之一，就是溫度要非常高才會令大腦液化，羅馬第三大學（Roma Tre University）火山學專家喬達諾（Guido Giordano）在美國《PLOS One》雜誌發表研究結果，稱研究過骸骨附近燒焦的樹木，發現當時火山爆發後溫度至少超過攝氏500度。喬達諾表示：「其完美保存的程度是前所未有的……為研究古人類打開了更大的空間」。

美國有線新聞網絡

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