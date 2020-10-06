武漢肺炎｜加拿大爆第二波疫情 多倫多當局促停辦大型感恩節聚會

（ 北美通訊 ）加拿大爆發第二波武漢肺炎疫情，人口稠密的大城市如多倫多、溫哥華及滿地可再次成為疫情重災區，新增個案大部分來自20至39歲群組。

在周一，安大略省新增615宗確診個案，多倫多市佔了當中的289宗個案，省內連續8天錄得超過500宗個案；而疫情最嚴重的魁北克省，單日就新增1,191宗確診，連續4日逾千宗病例；而在卑斯省，過去一個周末三日合共新增358宗新病例，當地衛生局指，由上星期四起，省內已經有50間學校出現確診個案。

下周二（12日）是加拿大的感恩節假期，多倫多首席醫療主任狄維拉（Eileen de Villa）建議只與同住家人同桌用膳，避免舉行盛大的感恩節聚會，盡可能減少聯誼接觸。

狄維拉早前已呼籲省府再度收緊多倫多等高危地區的限制措施，包括立即暫停食肆的堂食服務，不過，省長道特福特（Doug Ford）現階段並未採納相關建議。

安省衛生廳長葉麗雅（Christine Elliott）亦認為市民不應舉行20人以上的大型聚會，更不應與70歲或以上，或有疾病的親友聚會，以保護他們的安全。

另一方面，魁北克省近日除了再度收緊省內限制措施，關閉高風險區域的餐廳及酒吧等，亦強制性要求所有在高風險地區上學的學生需要配帶口罩，措施有效期至本月28日。

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