健康研究｜瑞典研究︰做兩分鐘運動已可刺激大腦幫助學習

瑞典一項最新研究指出，在工作或學習前做兩分鐘中強度或高強度的帶氧運動，可有助刺激大腦，改善學習及記憶力。

瑞典延雪平大學的研究員，分析13個有關運動對18歲至35歲人士影響的研究，報告最近在《轉化運動醫學》期刊公佈，團隊指，介乎兩分鐘至一小時的帶氧運動，例如跑步、散步或踏單車，可改善年輕人的學習和記憶能力，即使以中強度至高強度運動兩分鐘，已可「改善學習記憶，計劃及解決問題的能力、集中力……（及）說話流暢度」，正面影響可持續達兩小時。

研究員指運動與「學習能力」有關，在工作或學習前做運動可帶來益處，但往後要做更多研究找出「最佳的運動策略」，「這系統性分析反映在做編碼過程前做帶氧、身體運動，能改善年輕人學習及記憶力」，研究員解釋，所謂編碼過程，即是腦部把資訊儲存為記憶的第一階段過程。

另外，《美國神經科學院》期刊5月發佈的一項研究指出，定期運動也能促進較年長人士的思考及語言能力，因為運動會增加心跳，把較高含氧量的血液送往腦部，有助釋放促進腦細胞產生的荷爾蒙。

美國有線新聞網絡

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