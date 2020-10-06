加拿大女分娩16年後 脊椎內驚見5厘米針頭

（北美通訊）加拿大安大略省一名女子，兩年前開始，感覺肩部出現疼痛及右腿無力，求醫進行X光檢查時，發現其脊椎處藏有一條五厘米長的針頭，估計是十多年前在醫院分娩時，遭醫生遺留在體內。

女事主伊波利托（Giovanna Ippolito）在2018年10月接受X光檢查，發現脊椎內藏針頭。當時46歲的她指出，自己背部只接受了兩次注射，分別是在2002年生兒子、以及2004年生女兒時使用過無痛分娩針。她相信，針頭源於16年前在麥健時列治文山醫院（Mackenzie Richmond Hill Hospital）、分娩第二個孩子時，被醫生遺留在體內。

伊波利托正向院方尋求解決方法，並追究責任。當時，她的分娩過程有三名醫生參與其中，暫不清楚誰要為此負上責任。同時，伊波利托指，醫生未能確認自己身體上的痛楚，是否由遺留在體內的針頭而導致，傷口周邊的皮膚組織亦未能移除。她形容，疼痛變得愈來愈嚴重，對未來感到憂慮。

當地傳媒曾聯絡麥健時列治文山醫院，院方回覆指基於私隱，不會就個別事件回應。院方續指，一般而言「會根據程序檢閱事件，並與病人及家屬展開相關討論」。伊波利托表示，還沒有機會與院方接觸，其律師則不建議就此採取法律行動，因為根據過往類似案例，勝訴機會不大。

加拿大醫療保護協會年度報告指，2015年至2019年間，提出醫療事故訴訟的患者中，只有1%勝訴，36%庭外和解，一半以上（57%）被駁回， 或被逼中止及放棄通過司法程序取得解決方法。

專家指出，由於加拿大醫療失誤個案堆積甚多，很可能沒有人承擔責任。加拿大健康信息研究所數據顯示，在2018年度至2019年度，13.2萬多名患者遭受某程度醫療傷害，部份傷害可避免或預防，嚴重個案則可導致患者需接受治療或長時間住院。

法律專家呼籲加國政府推出政策，讓因為醫療失誤而受傷的患者，可立即獲得相應補償，而不用通過特定途徑尋求協助，但該項建議暫未得到聯邦及地區政府支持。

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