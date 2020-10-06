加拿大發現「海洋女王」 5.2米長大白鯊料已50歲

海洋學家在加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）附近，捕獲一條預料有50歲、長逾5米的超級大白鯊，形容牠是「海洋女王」（Queen of the Ocean）。

海洋研究組織「OCEARCH」近日在加拿大東部海域，為大白鯊進行標記和抽樣調查。「OCEARCH」在27天內捕獲了8條大白鯊，其中1條雌性大白鯊的長度達5.2米、重3,541磅，估計已有50歲。

「OCEARCH」形容該條雌鯊是「海洋女王」，並命名為「努庫米」（Nukumi），是北美原住民米克馬克人（Mi’kmaq）傳說中睿智的女族長稱呼，而米克馬克人在新斯科舍省已植根良久。

研究人員指透過收集已標記的鯊魚數據，了解牠們的遷移模式，並從中發掘有關鯊魚生活的未知細節，將這條超級大白鯊命名為「努庫米」，就是希望她未來數年可分享她的「智慧」。

美國有線新聞網絡

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