美國大選｜加州兩黨支持者衝突加劇 特朗普粉絲巡遊被搶旗

加州橙縣（Orange County）周末一場支持總統特朗普連任的巡遊中，有露宿者衝入車隊中，搶走支持特朗普的旗幟並放火燒毀。事件反映隨著選舉逼近，在泛支持民主黨的加州，針對共和黨支持者的糾紛越加激烈。

影片中可見，不少特朗普支持者開著林寶堅尼﹑奧迪等開蓬跑車，在街上巡遊，支持特朗普連任。巡遊隊伍身穿紅色上衣，衣服印上支持特朗普字句，車輛則插了支持特朗普的旗幟，在越南裔聚居的西敏市（Westminster）巡遊。

巡遊期間，一名衣衫不整的長髮男子突然衝入車隊中，並搶走支持特朗普的旗幟﹐之後與兩名紅衣人打起來。另一條影片則看到，部分紅衣人下車追向另一名非裔男子，該非裔男子後來亦跟紅衣人發生爭執。有紅衣人指，旗幟遭放火燒毀，有相片則拍到當時有兩名警員到場，但未知有否拘捕騷擾及破壞巡遊的二人。

上月，一項針對亞裔的調查指，54％亞裔支持民主黨總統候選人拜登，只有三成支持特朗普連任，越南裔美國人是最親共和黨的群體，48％支持特朗普連任。參與巡遊的人士表示，特朗普是在保護美國，把工作機會由中國帶返；也有支持者是越南難民，表示1975年北越被共產黨佔領後，他和家人陷入痛苦，他不想再回到共產主義下，所以支持特朗普連任。

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