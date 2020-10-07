特朗普確診｜特朗普帖文將武肺比作流感再遭Twitter fb封殺 拜登表明特若未康復應取消辯論

美國總統特朗普感染武漢肺炎後周一出院返回白宮，接受進一步治療。他周二主要「以Twitter治國」，多次推文，包括暗示武肺與流感差不多，推文再被Twitter和facebook以散播武肺錯誤資訊為由封殺。

特朗普推文表示：「就算有疫苗，每年有許多人死於流感，有時超過10萬人。難道我們要讓國家關閉嗎？不，我們已學會和它一同生活，正如我們正在學習和Covid共處。且對於大多數人口，這種病致命率低得多！」

此文被Twitter禁止轉推，facebook更將內容相若的帖文刪除。

另外，特朗普隨後推文說：「我期待（下）周四晚上的辯論會。10月15日在邁阿密。那會很棒！」「我現在感覺很棒！」

早前表示願意在安全情況下再舌戰特朗普的民主黨總統候選人拜登，周二向記者表示，如果特朗普到下周四仍未康復，當日的辯論應該取消。

路透社／法新社

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