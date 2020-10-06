港版國安法｜美英法德日等39國發聯合聲明 促中國維護港自治並尊重司法獨立

德國周二代表美、英、法等39國在聯合國大會人權委員會會議上發表聯合聲明，對中國人權紀錄表示嚴重關切，關注香港自由受侵蝕。

德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）在第75屆聯合國大會專責社會、人道和文化問題的第三委員會一般性辯論時，代表盟友發表聯合聲明，深切關注港版國安法，呼籲北京維護香港自治、權利、自由，並尊重香港司法獨立。聲明也對中國在新疆設「再教育營」以及壓制維吾爾穆斯林少數族裔表示關注，指出「維吾爾族及其他少數族裔持續受到廣泛而不合比例的監控，而強迫勞動、強迫節育的報道越來越多」，敦促北京「容許獨立觀察員進入新疆進行直接、不受約束、有意義的訪問」。

聯署國家包括阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、波黑、保加利亞、加拿大、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、海地、洪都拉斯、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、列支敦j士登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、摩納哥、瑙魯、荷蘭、新西蘭、北馬其頓、挪威、帛琉、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國，美國、德國。

英國前駐聯合國大使皮爾斯（Keran Pierce）在去年聯合國第三委員會會議上，代表23個國家發表類似聲明，今年聯署國增至39個，人權組織表示觀迎。人權觀察駐聯合國幹事夏博諾（Louis Charbonneau）說：「這些國家面對中國持續以威嚇手段對付發聲者，仍然堅持立場。」

不過，中國常駐聯合國代表張軍卻指39國濫用聯合國平台，將人權問題政治化，散播虛假資訊與政治病毒以抹黑中國並干涉中國內政。

巴基斯坦代表55國作共同發言，堅決反對借香港事務干涉中國內政。發言指出，不干涉主權國家的內政是《聯合國憲章》重要原則，是國際關係的基本準則。香港特別行政區是中國不可分離的部分，香港事務是中國內政，外界不應干涉。發言強調，支持中國在香港特別行政區實行「一國兩制」。各國都有權通過立法維護國家安全。中國制定和實施香港特區維護國家安全法是維護國家安全的正當舉措，有利於「一國兩制」行穩致遠，有利於維護香港的繁榮和穩定，香港廣大居民的合法權利和自由也可在安全環境下得到更好保障。

德新社／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！