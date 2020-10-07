科企壟斷｜美眾議院查Google等4大科企 或制定新規迫分拆業務

美國眾議院司法委員會反壟斷小組委員會公佈針對大型科企壟斷市場行為的調查報告，發現四大科企Facebook、Google、亞馬遜和蘋果公司使用「殺手級收購」重挫對手、收費過高和強迫小商家簽署不公平合約。民主黨議員要求國會對大型科企收緊控制，令其更難收購其他公司，並制定新規則保障競爭，或迫使四間公司公司分拆業務。

反壟斷小組委員會針對大型科企進行了15個月調查，在450頁的報告中提出建議。透過全面修訂法例來強迫分拆業務，將是國會對強大科技行業下手的重要一步。科技巨企數十年來規管寬鬆，在華府地位超然，但近來在競爭、消費者私隱和仇恨言論方面受到越來越多審視。

調查發現Google在搜尋市場擁有壟斷能力，而Facebook則在社交網絡市場擁壟斷能力，又指亞馬遜和蘋果公司分別在美國零售市場及流動作業系統和流動應用程式商店擁有「可觀持久的市場支配力」，「簡單來說，曾經挑戰現狀的小型弱勢初創公司，已長成我們在石油和鐵路大亨時代看到的壟斷企業」。批評家建議Facebook旗下的Instagram和WhatsApp服務，以及Google旗下的YouTube和Android手機作業系統分拆業務。

報告指這四間公司濫用其市場支配力，收取過多費用、強加嚴格合約條款，以及從依賴它們的公司及個人提取重要數據，「每個平台現在都成為了關鍵分銷渠道的守門人。透過控制市場准入，這些巨企可在整個經濟中選出贏家和輸家」。除了建議讓某些佔優的科技平台從公司其他業務分拆開來，報告亦促請當局要求平台為所有用戶提供同樣的產品及服務條款，建議修改法例提高未來批准科技界併購活動的標準。

Google質疑兩份報告，指它們含有商業對手針對Google搜索引擎和其他服務所作的過時和不實指控，「美國人根本不想國會破壞Google的產品或損害他們每天使用的免費服務。反壟斷法的目標是保護消費者，而非幫助商業對手。（報告中）很多建議的妄言會對消費者、美國科技領導地位和美國經濟造成真正損害，毫無益處」。

Facebook指收購是「每個行業的一部份，只是我們創造新技術來為人們創造更多價值的一種方式」，「Instagram和WhatsApp達到新的成功高度，皆因Facebook在這些業務上投資了數十億美元。兩間公司收購時所存在的強烈競爭格局，到今天仍然存在。監管機構對每宗交易都進行了徹底審查，當時並未看到任何理由阻止它們」。

亞馬遜周二在網誌發文警告，「反壟斷的偏激觀念會徹底摧毀小商家，並損害消費者」，譴責「受誤導下干預自由市場」，但未點名提及眾議院反壟斷委員或其報告。蘋果公司發言人並未即時對報告置評。

反壟斷委員會在15個月調查期間，從上述四間科技巨企的中層管理人員，以及其競爭對手和法律專家聽取證詞，又仔細閱讀了這些公司超過100萬份內部文件，7月更舉行了一場激烈的聽證會質問四間巨企的行政總裁。調查旨在了解現行競爭政策和有百年歷史的反壟斷法是否足以監管科技巨企業，以及是否需要進行新的立法來賦予監管機構所需的執法權。

美聯社/路透社

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