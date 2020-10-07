黎智英周四twitter直播 即場同網民互動暢談

壹傳媒創辦人黎智英將於周四（10月8日）早上9時繼續在twitter開直播，與網民互動暢談香港前路與局勢。

上周的直播中，黎智英與嘉賓主持、《南華早報》前總編輯Mark Clifford和嘉賓美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）學者歐斯林（Michael Auslin）談論美國總統大選，黎智英認為美國總統特朗普很現實，相反其對手民主黨候選人拜登的處事手法太「理想化」，但相信無論誰當選，美國未來都會對抗中共。

黎智英將會在本港時間周四（10日8日）早上9時（美東時間周三晚上9時）再在twitter 做直播，Mark Clifford將繼續擔任嘉賓主持，是次還邀請到天主教香港教區榮休主教陳日君樞機參與。陳日君是香港教區第二位獲樞機榮銜的主教，他一向敢言，曾公開譴責警暴、暴政，較早前曾遠赴梵蒂岡，爭取就香港主教繼任人一事發表意見。三位傾談之後，黎智英將會回答網民的留言提問，也會跟網民直接交流互動。

各位網友可以在 Zoom 與黎智英交流討論，暢所欲言。

讀者除了可以前往《蘋果日報》的twitter 賬戶收看、留言，還可以按以下連結去果燃台、YouTube、Facebook看直播。

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