美國優先｜美收緊高技術外勞簽證 1/3申請將被拒

美國經濟受武漢肺炎重創，就業職位買少見少，特朗普政府為保本地人飯碗大幅，周二宣佈改革高技術外勞簽證政策，提高批出H-1B簽證（從事專業技術類工作的人士）的門檻，要求僱主提高H-1B簽證外勞薪金，又收窄所承認的學位種類，又縮短部份合約員工的簽證有效期。

修訂後的計劃將於本周四生效，國土安全部代理副部長庫奇內利（Ken Cuccinelli）預期，新政策生效之後，1/3的H-1B簽證申請會被拒。他和勞工部副部長皮澤拉（Patrick Pizzella）都認為，為了保障本地人飯碗，改革是必需的。特朗普政府認為，本地工人被持H-1B簽證的外勞「頂爛市」。皮澤拉說：「美國的入境法例應以美國工人為先。」他指出H-1B簽證計劃對外勞薪酬要求不夠嚴格，導致高薪、中產工作本地工人無份。

在新規下，新入職工人的薪酬水平要由其所屬職業收入分佈中第17個百分值提升至第45個百分值，高技術勞工則要由第67個百分值升至第95個百分值。由於提高薪酬的規定本周生效，準備申請延長簽證有效期的持有人，僱主必須先加人工，否則將不合資格。

H-1B簽證計劃始於已故前總統布殊任內，由於當時科技業方興未艾，具專業資格的工人難求，政府於是吸納外勞，幫企業填補專業職位空缺。美國每年可簽發多達8.5萬個H-1B簽證，填補電腦程式編寫、會計、建築、數據庫管理之類等職位，簽證有效期通常為三年，可以申請延長有效期。目前的50萬個H-1B簽證中，持有人大部份是中國和印度人。

為保美國人飯碗，特朗普7月簽署行政命令，暫停簽發H-1B和L-1簽證，直至本年底。

美國《華爾街日報》／路透社

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